“Domenica scorsa, Madonna dell’Albero, inaugurando una nuova gestione dello salone di parrucchiere unisex attivo da 60 anni in via Cella 92, al centro del paese, ha tirato innanzitutto un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo che restasse privo di questa preziosa attività un circondario di 3.700 abitanti, già largamente “desertificato” dai servizi e dagli esercizi cosiddetti “di vicinato”, che travaglia un po’ tutto il forese del comune di Ravenna a fronte dei colossi imprenditoriali. Ha però anche festeggiato l’imprevisto risorgere, con la nuova gestione, di una piccola impresa, gettata praticamente sul lastrico dalla chiusura, il 1° gennaio 2024, della piccola bottega di parrucchiere dell’ospedale Santa Maria delle Croci, che fin dal 1988 aveva servito, con professionalità, dedizione e passione, i pazienti e i visitatori del nosocomio. Gran parte di loro, diventati clienti fissi di Donatella, titolare di quella bottega, anche oltre la degenza ospedaliera, erano presenti lì, a Madonna dell’Albero, a colmarla di omaggi e di abbracci.

Invitato a portare un saluto ed un augurio come vicepresidente del Consiglio comunale di Ravenna, ho assistito, tra un intenso concerto musicale ed il servizio inesauribile dell’attigua “Strapazzami di pizza”, a tante manifestazioni di affetto e di giubilo. Con l’occasione, è stato rivolto un pensiero anche a Gabriella, l’altrettanto storica titolare dell’edicola ospedaliera, che, avendo subito la stessa ingiusta malasorte, è tuttora in controversia legale con l’AUSL.

Con la chiusura della bottega in ospedale, che gestiva da 10 anni, Donatella si è trovata priva di reddito, e come lei Marina, cosiddetta sua “lavorante”, senza mezzi per aprire un nuovo esercizio. È stato possibile cogliere lo spiraglio apertosi a Madonna dell’Albero, col passaggio di testimone dello storico salone, costituendo tra loro una nuova società che, in un primo tempo, ha preso in affitto la struttura preesistente. Lavorando poi di propria mano, con la numerosa clientela di giorno e sul progetto di rinnovo dei locali di notte, Donatella & Marina sono giunte infine al traguardo agognato del passaggio di proprietà, avvenuto il 30 giugno.

Dai 22 metri quadrati dell’ospedale ai 100 del nuovo esercizio, il salto è stato grande e coraggioso, ma già si raccolgono i primi frutti. Madonna dell’Albero si sta nel frattempo ampliando, a sud della via Classicana e a ovest del fiume Ronco, col cosiddetto Piano Urbanistico Attuativo CoS 11, in grado di attrarre altri 740 abitanti. Il lavoro non mancherà. La volontà è tanta. Ed è vero che la fortuna aiuta le audaci.”