Situazione ancora difficile a Casola Valsenio. Il vicesindaco: “A causa delle frane non riconosco più il paesaggio”

Il territorio di Casola Valsenio è stato completamente modificato dalle frane. Si sta lavorando in queste ore per liberare le principali vie di comunicazione. Per consentire a studenti e lavoratori di raggiungere Riolo Terme e il faentino, sono stati ricavati dei sentieri che scavalcano le frane che ostruiscono la provinciale, percorribili però solamente se scortati dai Vigili del Fuoco. Navette fanno la spola a valle e a monte del blocco stradale. Si sta cercando nel frattempo di raggiungere anche le abitazioni rimaste isolate, rifornite in questi giorni da ponti aerei. L’emergenza però non è finita poiché la terra è ancora in movimento. Poi sarà necessario verificare gli edifici coinvolti dai distacchi e metterli al riparo da ulteriori smottamenti