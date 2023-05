Mercoledì 31 maggio è stata revocata l’ordinanza di evacuazione dell’abitato di Lavezzola: i residenti e i titolari/dipendenti degli immobili destinati a esercizi produttivi, commerciali e artigianali di Lavezzola possono dunque rientrare in sicurezza nei rispettivi immobili.

La sindaca di Conselice Paola Pula, sentite le autorità competenti, ha emanato una nuova ordinanza che revoca, con decorrenza immediata, la precedente ordinanza numero 24 del 20/05/2023 che aveva per oggetto l’evacuazione dell’abitato di Lavezzola per tracimazione e rischio di rottura degli argini del Canale Destra Reno.

I tecnici responsabili dell’autorità idraulica competente, il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, hanno infatti confermato il progressivo ridursi del rischio idraulico del canale Destra Reno e dei canali consorziali e non prevedono, al momento, livelli tali da far prefigurare tracimazioni/esondazioni verso il territorio comunale di Lavezzola.

L’emergenza non è ancora del tutto superata, pertanto si invitano i cittadini a restare costantemente informati consultando il sito www.comune.conselice.ra.it e tutti i canali ufficiali di informazione dell’Amministrazione comunale e, in caso di necessità, a porre in atto tutte le misure di autoprotezione diffuse nelle difficili settimane trascorse.