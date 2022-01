“La zona gialla è un orizzonte molto vicino. Noi oggi siamo un po’ sopra il livello di guardia per la saturazione dei reparti di terapia intensiva e Covid. Venerdì scorso non lo eravamo. Nel caso in cui aumentassero i ricoveri e le dimissioni dei pazienti ricoverati non fossero altrettanto consistenti, sicuramente lunedì prossimo andremo in zona gialla”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa al policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Con l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto anche in zona bianca, il passaggio alla zona gialla porterà cambiamenti sopratutto per chi non è in possesso del super green pass.

Fino al 10 gennaio potrà essere utilizzato il green pass base per i mezzi pubblici e per i mezzi a lunga percorrenza. Resta possibile uscire dal proprio comune o dalla regione. Negozi e centri commerciali rimangono aperti senza nessun limite di orario.

Per le consumazioni al bancone al bar è ugualmente necessario il super green pass, norma introdotta dall’ultimo decreto. Dal 10 gennaio sarà necessario il super green pass anche per le consumazioni all’aperto.