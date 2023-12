Siccità: arrivano i fondi contro i danni del 2022. Il ravennate fra i territori più colpiti

Arrivano 17 milioni e 200 mila euro per l’Emilia-Romagna per far fronte ai danni prodotti dalla siccità nel 2022. Sono 1375 le imprese che hanno presentato domanda di indennizzo. Fra le province più colpite, c’è Ravenna. Sempre per la Siccità, dallo Stato sono già arrivati 10,4 milioni con i quali si sta procedendo alle liquidazioni tramite l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura in Emilia-Romagna.

Pomodori, mais, vino, frutta e riso le coltivazioni che hanno subito maggiormente i danni lo scorso anno. Negli ultimi 20 anni, è stato calcolato che le precipitazioni sono calate del 40%. Contemporaneamente sono aumentate le temperature.