Si è concluso da pochi giorni il progetto Street Art, nato nell’agosto 2021 nell’ambito delle proposte extracurriculari del Piano Estate rivolte agli studenti dell’Istituto Persolino Strocchi. Nutrito il gruppo di studenti partecipanti che ha trascorso a scuola alcune ore pomeridiane dall’inizio dell’anno scolastico sino al termine del primo quadrimestre.

Fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Daniele Gringeri e progettato dalle professoresse Marilena Benini e Antonella Prencipe, il progetto ha avuto come focus la riqualificazione dal punto di vista creativo degli spazi delle sedi Persolino e Strocchi.

Il gruppo di alunni coinvolti, guidato dalle docenti di riferimento Prencipe e Tasselli, ha svolto dapprima un parziale intervento di colorazione muraria, poi un inserimento di silhouette raffiguranti studentesse e studenti nella quotidianità scolastica e di tattoowall nei corridoi degli edifici sui quali si leggono espressioni quali ‘less is more’ e ‘here and now’. Alcuni dettagli delle porte d’ingresso di aule e ambienti di apprendimento sono stati colorati con i colori principali dello spettro magnetico, così come le travi situate nelle aree principali dell’Istituto. Una particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta alle aule di accoglienza all’interno delle quali i docenti supportano gli studenti in attività di recupero e potenziamento delle conoscenze.

Attiva e partecipativa è stata l’intera comunità scolastica che ha suggerito frasi e citazioni per decorare gli interni dell’Istituto, con riferimenti non solo alle discipline di indirizzo, ma anche a quelle curriculari quali l’italiano, la matematica, le lingue e le discipline scientifiche.

La parte conclusiva del progetto è stata affidata a Filippo Rava della ditta Graphic Line e ad Angelo Dotti, i quali hanno montato i tattoowall progettati dagli alunni del quinto anno del corso di grafica.

Giunto al termine, il progetto Street Art mostra attualmente il volto motivante, colorato, carico di energie positive dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza, frutto della collaborazione tra i docenti coinvolti, nonché dell’impegno e delle capacità creative degli studenti.