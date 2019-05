Si presenta il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

Si è presentato il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Ravenna, l’ingegner Ermanno Andriotto, 58 anni, originario di Adria in provincia di Rovigo e una lunga carriera alle spalle. Prima di arrivare a Ravenna, Andriotto è stato comandante a Ferrara e a Cuneo e, negli ultimi anni, è stato membro della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna. Per i prossimi due anni sarà al comando degli oltre 200 uomini presenti nei vari distaccamenti di Ravenna, in città e al porto, di Cervia, Lugo, di Faenza e dei volontari di Casola Valsenio. Un personale che avrebbe bisogno di almeno 30 vigili del fuoco in più e di sedi rinnovate