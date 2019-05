A “Pluriverso in piazza” i racconti della drag queen Miss Delicious

“Pluriverso in piazza”, un ‘contenitore’ di iniziative per approfondire stereotipi, pregiudizi, pari opportunità e questioni di genere è andato in scena nel pomeriggio di giovedì 30 maggio in piazzetta Unità d’Italia con letture, laboratori, giochi, flash-mob e video per educare alle differenze un pubblico di tutte le età, in particolare bambini e ragazzi.

Gruppo Cultura di Arcigay di Ravenna ha organizzato, tra i vari appuntamenti che hanno caratterizzato il pomeriggio, “I racconti della fata Arcobaleno”, una pubblica lettura di storie fatta dall’artista drag queen Miss Delicious per i ragazzi e le ragazze.