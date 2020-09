Si chiude la campagna elettorale di Italia Viva: “Abbiamo fatto conoscere i nostri temi e le nostre proposte”

Ultime ore di campagna elettorale a Faenza. Tempo di bilanci per Italia Viva, schierata all’interno della coalizione di centro-sinistra a sostegno della candidatura di Massimo Isola. Per la formazione si tratta del primo appuntamento con una campagna elettorale. Un impegno iniziato metaforicamente in Piazza Dante, la Cavallerizza, zona di Faenza che da tempo chiede maggiori provvedimenti in materia di sicurezza e contrasto al degrado, e che finirà questa sera in Piazza del Popolo con l’evento conclusivo dell’intera coalizione.