“In questo susseguirsi di tragedie, abbiamo compreso quanto sia importante l’ambito della Protezione Civile. Sebbene questa considerazione parrebbe ovvia, il Comune di Faenza, nonostante i cambi di assessori e di deleghe che si sono susseguite nel tempo, non ha mai pensato di attribuire questo importante ruolo ad un altro assessore. Cosa gravissima”. La critica arriva dalle forze di opposizioni unite: Lega, Fratelli d’Italia, Area Liberale, Alessio Grillini in consiglio comunale. Non si è unita alle altre forze, invece, Progetto Civico Faentino.

“L’assessore Bosi dopo un veloce percorso di studi, può vantare come propria esperienza professionale solo qualche anno di lavoro nel dettaglio alimentare, salvo poi accasarsi oggi al fianco del Sindaco.

Come è possibile non dare un cambio di passo? Come è possibile ritenerlo adeguato? Come può essere esente da qualsiasi tipo di responsabilità quando fino all’altro giorno sfoggiava la sua bella divisa in televisione e riunioni pubbliche?” chiedono le opposizioni

“Cari cittadini, il fatto è che purtroppo Schettino aveva un curriculum di gran lunga migliore del nostro assessore. Eppure a Faenza si può anche questo, perché tanto, si vuole far credere, è colpa di Figluolo.”