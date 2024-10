Sono cominciate da qualche giorno le riprese del docufilm “Altrove” che racconta la storia di Michele Piancastelli, il velista ravennate a cui diagnosticarono la leucemia.

Dopo 7 mesi passati in ospedale partì, nel luglio 2009, con “Altrove”, una bella barca di colore rosso con cui affrontò il giro del mondo. Dopo 7 anni di viaggio in solitaria (uno per ogni mese trascorso in ospedale) e oltre 40.000 miglia percorse, Michele rientrò a Ravenna nel 2016.

Purtroppo il suo viaggio terreno terminò il 5 Dicembre 2022 a soli 56 anni.

Il mare e la passione per la vela sono elementi che ci portano dentro una storia, una storia fatta di amicizia, amore, coraggio e resilienza.

Il Docufilm, diretto da Ettore Zito e prodotto da Trickfree Productions, sarà distribuito nelle sale cinematografiche e parte del ricavato netto sarà donato all’ A.I.L. di Ravenna.