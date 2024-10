Nel maggio 2008, in via Patuelli, sorta a lato di via Chiavica Romea sul retro del quartiere San Giuseppe, 48 appartamenti di casa popolare delle varie palazzine affiancate appena edificate furono consegnati ad altrettante famiglie a basso reddito. Nel settembre 2016, ne furono consegnati altri 38.

“Per quanto di modernissima e avanzata costruzione, una serie inaudita di difetti di costruzione, di malfunzionamento e di mancate manutenzioni trasformarono letteralmente l’annunciato paradiso abitativo in un girone infernale per i malcapitati affittuari, gravati da disagi di ogni genere. Lista per Ravenna se ne occupò molto allora. Una visita di Striscia la Notizia ne documentò tutte le criticità” critica Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in consiglio comunale.

“I problemi non sono mai mancati anche in seguito, durante i successivi mandati del sindaco de Pascale. Quattro anni fa, in quelle palazzine si presentarono alcuni grossi topi, presto allontanati, dietro segnalazione al Comune, con un intervento di derattizzazione. Dall’estate scorsa a tutt’oggi, i residenti sono però tormentati da una vera e propria infestazione di questi roditori, che danneggiano anche i cavi delle auto parcheggiate, senza che nessuno risponda alle loro pressanti richieste di intervento. Riferiscono che nel frattempo i topi sono rapidamente proliferati, anche a seguito della scarsa igiene delle aree condominiali esterne. Quando è stata tagliata l’erba del prato, ne sono scappati a decine, che hanno trovato rifugio negli sfalci depositati incautamente in un angolo. La mancata pulizia delle fognature e i bidoni dei rifiuti depositati nei pressi degli ingressi offrono a questi sgraditi animali campi favorevoli di azione. I residenti se li trovano in alcune palazzine, nei sottoscala, nei pianerottoli del secondo piano, nei dintorni e dentro i garage. A lato della ferrovia dello scalo merci retrostante le abitazioni sono state notate, nei pressi della recinzione, delle tane e avvistate alcune nutrie, i cui scavi potrebbero indebolire il terreno su cui transitano i treni” riassume così Ancisi la situazione in via Patuelli.

“Occorre pertanto che il Comune di Ravenna dia ampio mandato al proprio servizio di derattizzazione perché effettui urgentemente un intervento organico sulle palazzine di casa popolare di via Patuelli e sulle loro vicinanze, allo scopo di risanarle radicalmente da queste malaugurate e antigieniche infestazioni. In tal senso interrogo la disponibilità del sindaco”.