Un’occasione per fare la differenza per chi soffre, portando avanti al contempo un’esperienza di crescita sia personale che professionale: riassumendo, è questa in breve l’opportunità che attivare un percorso di Servizio Civile Regionale presso l’Istituto Oncologico Romagnolo mette a disposizione dei giovani ragazzi di Faenza, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il bando del progetto che ASSIPROV ha presentato alla Regione e che vede insieme IOR e AISM Forlì-Cesena, disponibile al sito

, si intitola “Abbi Cura – Fragilità nelle fragilità” e propone obiettivi chiari a tutti coloro che si candideranno entro il 18 luglio: rafforzare la proposta d’accompagnamento gratuito verso i luoghi di cura per pazienti soli o non autonomi; affiancare i caregiver degli stessi malati nelle loro impellenze e doveri; e incrementare i progetti di assistenza a persone fragili nell’ottica di una sempre maggiore umanizzazione delle cure.

In particolare nell’Istituto Oncologico Romagnolo i giovani che verranno selezionati collaboreranno coi volontari e operatori del servizio trasporto, iniziativa fondamentale di cui solo nel 2020, nonostante il lockdown, hanno usufruito 76 pazienti della provincia di Ravenna, per un totale di 1088 viaggi presso gli ospedali e ritorno, equivalenti a quasi 75 mila chilometri percorsi. Ma non sarà solo l’accompagnamento a beneficiare dell’entusiasmo delle nuove risorse: i ragazzi saranno chiamati a far la differenza anche nell’ambito del “Progetto Margherita”, con cui lo IOR si impegna a donare parrucche oncologiche alle donne sottoposte a chemioterapia; “La Forza e il Sorriso”, laboratorio di make-up per le pazienti che affrontano gli effetti avversi dei trattamenti; “Avrò Cura di Te”, servizio di sostegno, compagnia e ascolto a distanza. Ultimo ma non ultimo, le nuove risorse saranno impiegate a veicolare messaggi di prevenzione, benessere e salute all’interno delle scuole, al fine di sensibilizzare gli alunni sull’importanza di comportamenti consapevoli per minimizzare il più possibile il rischio di sviluppare neoplasie in futuro.