Seconda giornata di sfida per la Forte Seafront, 4 maratone in 4 giorni a Forte dei Marmi. Ancora protagonista il faentino Alessio Grillini che, dopo il terzo posto nella gara inaugurale, ha tagliato il traguardo secondo nella mattinata di venerdì. Il vincitore è ancora Gian Luca Coniglio, della Bovesrun, già primo alla gara inaugurale. Mentre ieri Coniglio ha finito la corsa in solitaria, oggi la gara si è giocata all’ultimo sprint. Grillini e Coniglio infatti hanno dettato il ritmo nel corso della competizione, il romagnolo davanti, il piemontese dietro. Agli ultimi metri però Coniglio è scattato e ha superato il faentino, precedendolo di soli 10 secondi. Terzo, staccato a più di 13 minuti, Giorgio Calcaterra, secondo ieri.

Domani terza maratona. La selezione sarà ancora più alta. Al via della seconda prova infatti molti degli iscritti non hanno partecipato dopo le fatiche della gara d’apertura. La Forte Seafront tuttavia permette ai corridori di partecipare anche alla versione giornaliera, con iscrizioni all’ultimo minuto