Agricoltura: arrivano fondi per i giovani, per diminuire l’impatto ambientale e per la diversificazione

Fondi per i giovani agricoltori e per contrastare i danni da peste suina negli allevamenti. Sostegni per il mantenimento delle razze e per la ricerca. Aiuti per interventi a favore delle fasce ecologiche e per la diversificazione delle varie attività: agriturismi, fattorie didattiche, trasformazione, oleo ed enoturismo. Risorse del PNRR per la meccaninazzione agricola, per diminuire l’impatto ambientale delle aziende.