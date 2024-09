Domenica 8 settembre alle 17 al Borgo dei Crivellari di Riolo Terme si terrà l’evento “Se ascolti”, con Michele Donati e Monica Guerra, musiche a cura di Lorenzo Travaglini.

Il significato di presentare “Se ascolti” a Riolo Terme è quello di portare la poesia, la sua vicinanza all’indicibile e la sua eventuale lettura civile all’interno di uno dei luoghi più belli e suggestivi della Vena del gesso romagnola.

Biografie

Michele Donati, vicepresidente dell’Associazione Independent Poetry, leggerà un estratto da “Il paesaggio nuovo”, (ed. Il Vicolo Cesena, 2021) e vari inediti. Questi versi sono dedicati alla Vena del gesso. È la sua opera prima, con prefazione di Francesco Sassetto. È autore e regista di spettacoli teatrali “Mazapegul”, 2018, “Canone a specchio”, 2019. Diversi suoi testi sono pubblicati su antologie e riviste di poesie. Collabora per allestimenti e letture poetiche musicali con lndependent Poetry. Scrive sul quotidiano Corriere di Romagna.

Monica Guerra, presidente dell’associazione Independent Poetry, leggerà i versi della sua ultima pubblicazione “A ogni latitudine” (ed. Il Vicolo Cesena, 2024). Il libro è stato scritto in ricordo delle alluvioni che così violentemente hanno colpito la Romagna nel maggio 2023. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni monografiche “Entro fuori le mura” (Arcipelago itaca, 2020), “Nella moltitudine” (ed. Il Vicolo, 2020), “Sulla soglia” (Samuele Editore, 2017), “Sottovuoto” (ed. Il Vicolo, 2016). Ha collaborato come traduttrice alla pubblicazione di varie opere. Suoi testi sono tradotti in inglese, spagnolo, russo, ucraino e rumeno.

Lorenzo Travaglini, compositore, sound designer e polistrumentista romagnolo fa dell’osservazione della natura e dei diversi paesaggi, una fonte d’ispirazione costante. È stato anche definito “Pianista degli aeroporti”, ha presentato Airplane songs nei diversi scali europei, tipicamente “non luoghi” che diventano perfetti per incontrare altre persone in un viaggio gratuito e autofinanziato. I suoi lavori sono presentati in sintonia con i luoghi in cui avviene la performance, con il coinvolgimento del tessuto culturale e antropologico che li accoglie.