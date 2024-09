Una “mangiata alluvionata”. È l’idea nata dal comitato del borgo, una delle zone di Faenza più devastate dall’alluvione, per sabato 21 settembre, per continuare a portare avanti quel clima di solidarietà, di comunione e di famiglia che si è innescato nel maggio dello scorso anno dopo la tragedia.

L’appuntamento è al Centro Sociale Borgo, partner dell’iniziativa, in via Saviotti, alle 12.30.

Il pranzo ha un menù già predisposto: si parte con una pasta fatta in casa, i bugolotti cipolla e salsiccia, per poi continuare con arrosto con patate e pomodori al forno e il dolce della casa.

Sarà possibile richiedere un menù senza glutine.

Il tutto al prezzo fisso di 18 euro, comprensivi di bevande.

L’invito è aperto a tutti.

Per partecipare occorre prenotarsi via WhatsApp al numero 347-6883034 (Rossella).

Per la prenotazione è richiesto un acconto di 5 euro, pagabili anche mediante Satispay.