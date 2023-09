Grande successo e tutto esaurito per il concerto del 13 settembre 2023 della seconda edizione della rassegna musicale alla Chiesetta del Ponte Assi Oratorio Madonna di Pompei. Tanta gente anche fuori dall’Oratorio e sulla via Ravegnana per assistere al concerto!. L’evento ha visto la presenza di, Marina Mammarella (violino), Filippo Mazzoli, (flauto), Agide Bandini ( contrabbasso) e di Andrea Luisi (organo). E’ stata un’occasione unica per assaporare il repertorio musicale del 600 e 700 con i compositori: Bach; Telemann e Mozart.

I prossimi concerti a cui e’ possibile prenotarsi sono:

domenica 8 ottobre ore 21.00 con Luisa Cottifogli ( voce) e Enrico Guerzoni (violoncello)

domenica 15 ottobre ore 21.00 con Edoardo Maria Scarafoni (oboe) e Antonio Famiglietti (organo).

Si accede ai concerti solo su prenotazione e visto i posti limitati occorre prenotarsi con largo anticipo.