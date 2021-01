Scusa un attimo David, così non si fa!

Aveva compiuto 49 anni il 14 gennaio David Savorani. Molto conosciuto in Romagna è morto all’ospedale Bufalini di Cesena dopo quasi un mese di terapia intensiva per coronavirus. David amava la sua città, Faenza, ma amava girare in bici fra Imola e Zocca, città di Vasco Rossi di cui era grande fan. Era juventivo e borghigiano ed era orgoglioso di indossare il costume del Massaro della Commenda al Palio del Niballo. Leghista da sempre, ha partecipato a tutte le principali campagne elettorali romagnole, in prima linea, sempre da volontario. In tanti in quest ore lo ricordano come un grande ragazzo, semplice, buono e trasparente. Fra i messaggi anche quello di Matteo Salvini: “buon viaggio caro David, amico romagnolo”. Quando David ti incontrava per strada ti fermava sempre e il suo “scusa un attimo” rimarrà come il suo sorriso nei nostri cuori.