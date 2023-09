Per la realizzazione di una conduttura irrigua, è prevista la seguente modifica alla viabilità nel comune di Faenza: dalle ore 8.00 del giorno 13 settembre alle ore 18.00 del giorno 14 settembre, divieto di transito in via Gazzolo in corrispondenza del civico 7.

Sarà installata segnaletica informativa presso gli incroci limitrofi alla chiusura.