La campanella è suonata questa mattina anche per gli studenti delle scuole primarie, che tornano finalmente in aula dopo sei mesi. L’anno scolastico si preannuncia complesso, tra le tante regola da rispettare per limitare il rischio di contagio e le preoccupazioni dei genitori sulla ripresa di alcuni servizi come il post scuola. Alcuni studenti inoltre sono stati trasferiti in un altro istituto per poter frequentare le lezioni, dato che in molte scuole c’è carenza di spazio.