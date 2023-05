Allerta meteo rossa per martedì 16 maggio su quasi tutta la Regione: l’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emanato un nuovo bollettino di rischio per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa Romagna.

Dalle prime ore di martedì 16 maggio un intenso vortice depressionario presente sull’Italia centrale determinerà precipitazioni diffuse e persistenti di moderata intensità su tutta la regione, più insistenti sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale, dove potranno verificarsi cumulate di pioggia abbondanti.

Si prevedono piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centroorientale. Sui bacini Romagnoli e affluenti di Reno si prevedono colmi di piena prossimi ai franchi arginali e ai massimi storici registrati. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con associati fenomeni di erosione spondale e possibili inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, etc.) e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica.

Sono previsti dissesti diffusi su tutto il territorio collinare e montano, numerosi ed estesi nel settore centro-orientale.

Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, oltre che ostacolare il deflusso di eventuali concomitanti piene dei fiumi e torrenti.

È inoltre previsto un aumento della ventilazione nord-orientale con venti che sui rilievi e sul settore orientale della regione raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) e intensità superiori sui crinali appenninici emiliani.

A titolo precauzionale e per limitare il più possibile gli spostamenti e non gravare sulla viabilità,per la giornata di martedì 16 maggio è disposta la chiusura di tutte le scuole superiori della Provincia (Ravenna, Faenza Lugo), i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni per anziani e disabili e centro socio-occupazionali nei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Fusignano, Lugo e Sant’Agata. Restano aperte le scuole nei Comuni di Cotignola e Massa Lombarda.

Di seguito i necessari comportamenti di autoprotezione che è assolutamente indispensabile adottare: evitare il più possibile gli spostamenti non necessari, mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell’emergenza, cioè assolutamente entro la serata di domani, lunedì 15 maggio, prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini, non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Si raccomanda inoltre di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento Alert system ( https://www.alertsystem.it/ e app).

Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.