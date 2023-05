Il premio Nobel Abulrazak Gurnah sarà a Ravenna in occasione del Festival delle Culture, dal 26 al 28 maggio. Sabato 27 incontrerà gli studenti delle scuole superiori della città al teatro Alighieri. In questi mesi nelle classi si sono costituiti 38 gruppi di lettura dedicati ai quattro romanzi di Gurnah tradotti in Italia. Oltre 750 gli studenti coinvolti all’interno di un lavoro focalizzato sugli effetti del colonialismo e sul destino dei rifugiati in Europa