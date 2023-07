Rallenta l’economia ravennate: pesano inflazione, alluvione e il blocco dei bonus edili

Frena la crescita della provincia di Ravenna. Senza l’alluvione l’economia ravennate sarebbe cresciuta dell’1%, sotto la media nazionale dell’1,2%. A causa dell’alluvione, ma anche dell’inflazione, +8,1%, si prevede un 2023 allo 0,7%. Pesa anche il rallentamento dell’edilizia. A causa dell’annullamento dei bonus edili, infatti, il settore delle costruzioni passerà dal +15% del 2022 al +4,3% del 2023. Per quando verranno stanziati i fondi per la ricostruzione dall’alluvione, però, è atteso una sorta di effetto rimbalzo. Crescono i servizi, +4,3%, cala l’esportazione che passa dal +12,1% al -0,1%. Tiene l’industria (-0,7%). In contrazione anche l’occupazione: da +0,4% a -0,1%.

È questa l’analisi di Trendra, lo studio condotto annualmente da CNA, in collaborazione con Unioncamere, per monitorare le traiettorie da seguire per il futuro.