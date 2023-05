In aggiunta alle chiusure già comunicate in vista del maltempo, si informa che domani, martedì 16 maggio, saranno chiuse anche le palestre e gli impianti sportivi e sospesi i mercati ambulanti.

Protezione civile, a Ravenna allerta meteo 61, dalla mezzanotte di oggi, lunedì 15 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 16. Nel comune di Ravenna è rossa per criticità idraulica e criticità idrogeologica, gialla per vento, stato del mare e criticità costiera

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 15 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 16, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 61 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è rossa per criticità idraulica e criticità idrogeologica, gialla per vento, stato del mare e criticità costiera. Fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 15 maggio, resta in vigore l’allerta numero 60, gialla per criticità idraulica.

Dalle prime ore di martedì 16 maggio un intenso vortice depressionario presente sull’Italia centrale determinerà precipitazioni diffuse e persistenti di moderata intensità su tutta la regione, più insistenti sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale, dove potranno verificarsi piogge abbondanti. Per questo si prevedono piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centro orientale. Sui bacini romagnoli e affluenti del Reno si prevedono colmi di piena prossimi ai franchi arginali e ai massimi storici registrati. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con associati fenomeni di erosione delle sponde e possibili inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, etc.) e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica.

Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, oltre che ostacolare il deflusso di eventuali concomitanti piene dei fiumi e torrenti. È inoltre previsto un aumento della ventilazione nord-orientale con venti che sui rilievi e sul settore orientale della regione raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h).

“Per la particolare intensità dei fenomeni descritti nell’allerta, che gravano su un territorio ancora molto fragile – dichiara il sindaco Michele de Pascale – raccomando di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari, di mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell’emergenza, cioè assolutamente entro la serata di oggi, lunedì 15 maggio, di prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, di stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge, di non accedere agli argini e ai capanni, di non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Invito tutti i cittadini a tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco. Segnalo che il Comune di Ravenna si è dotato di un servizio di Alert System attraverso il quale vengono inviate comunicazioni ai numeri fissi e ai cellulari in caso di necessità. I possessori di telefoni cellulari possono registrarsi, attraverso il link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna”.

Dal seguente link sono scaricabili le mappe delle aree, contenute nel piano di Protezione civile del Comune di Ravenna, potenzialmente coinvolgibili da eventi alluvionali per quanto riguarda i bacini principali e da ingressione marina per quanto riguarda la costa.

https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/bMzrJ98fq1zaqvx

A questi link il piano e il manuale di Protezione civile del Comune di Ravenna:

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile-comunale/

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/manuale-di-protezione-civile-per-i-cittadini-come-comportarsi-quando-scatta-lemergenza/

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).