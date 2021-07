Si arricchisce l’offerta formativa dei corsi gratuiti per elettricisti, meccanici e idraulici riservati ai ragazzi dai 15 ai 18 anni della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna. Da settembre, gli allievi dei tre corsi approfondiranno una nuova materia di studio: il PLC, ovvero il “Controllore Logico Programmabile”.

Si tratta di un sistema tecnologico Siemens S7 1500, in grado di memorizzare informazioni logico-aritmetiche e altre istruzioni, come comparazioni e temporizzazioni, per ottimizzare il funzionamento delle macchine industriali.

La Scuola ha provveduto ad allestire un laboratorio PLC che può ospitare fino a 12 persone ed è stato predisposto grazie ad un intervento coordinato che ha visto la partecipazione dei docenti, dei tecnici Siemens, Biesse Sistemi e degli allievi. In questi giorni i docenti si stanno formando su questa materia grazie ad un corso a loro dedicato, condotto da un esperto Siemens.

Lo studio del PLC permetterà agli allievi di sviluppare nuove competenze attraverso un approccio pratico e orientato al conseguimento di specifiche capacità tali da rispondere alla domanda di lavoro da parte delle aziende per questa figura professionale. Grazie al nuovo laboratorio, dotato di tecnologie di ultima generazione, la Scuola potrà organizzare anche corsi di formazione rivolti a persone già occupate in azienda che desiderino qualificare ulteriormente le proprie competenze.

“La nostra scuola – afferma il Direttore della Pescarini Luciano Casmiro – vuole rappresentare sempre di più un interlocutore valido per le aziende del territorio e il mondo del lavoro in generale. Questo obiettivo ci spinge a specializzare e qualificare al meglio i nostri allievi attraverso l’apprendimento dei sistemi tecnologici più avanzati. Una strategia che ci premia con una percentuale che ogni anno supera l’80 per cento dei diplomati che trovano subito occupazione”.

La scuola Pescarini, ente di proprietà dei 18 Comuni della provincia di Ravenna, organizza corsi gratuiti per ragazzi in ambito tecnico-artigianale dal 1995 e quest’anno ha visto qualificarsi un totale di 77 allievi, suddivisi tra le sedi di Ravenna e Faenza.