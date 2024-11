La festa di Halloween organizzata quest’anno da un gruppo di genitori, in associazione con il territorio, ha raggiunto un obiettivo molto importante, sostenere con i fondi raccolti il progetto della scuola primaria Pascoli di Sant’Alberto di allestire l’aula della Musica e degli strumenti musicali. La musica è riconosciuta come linguaggio universale, rappresenta un canale privilegiato per lo sviluppo di esperienze cognitive meta cognitive ed emozionali. L’aula musicale consentirà di sperimentare abilità specifiche che possono concorrere al raggiungimento delle competenze di cittadinanza europea.

Alla raccolta fondi ha aderito anche l’associazione Cuore e Territorio: “Coniugare la voglia di divertirsi, evocare le tradizioni del passato ricordiamoci che nelle nostre zone , giocare con una zucca svuotata e illuminata, “La piligrena” era tradizione alla vigilia di Ognissanti per esorcizzare la paura della morte, è l’occasione per condividere un territorio che ha cuore il futuro delle generazioni”.