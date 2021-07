Violenta precipitazione: alberi e rami caduti. Tanti interventi delle forze dell’ordine

Violenta precipitazione a Faenza nel pomeriggio di martedì intorno alle 14.30. La perturbazione, esauritasi in poco tempo, ha portato con sé danni alla vegetazione faentina e anche ad alcune auto e proprietà private. Alberi e rami caduti sono stati segnalati in città e nei territori circostanti. Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale della Romagna Faentina. Un grande ramo è precipitato su una delle opere all’esterno del Museo Internazionale delle Ceramiche lungo viale Baccarini. Rami caduti anche in prossimità della stazione. Due in particolare hanno danneggiato veicoli.

Altre zone particolarmente colpite della città sono state via Caldesi, il parco Bucci, via Cimatti, viale Risorgimento, via Boaria e via Galvani. All’incrocio fra via Boaria e via Galvani la recinzione di una proprietà privata non ha retto alla caduta della vegetazione. Danni al verde sono stati segnalati anche a Celle, in via Crocetta nella zona di Mezzeno e in via San Martino. Problemi anche a Solarolo.