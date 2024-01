La Festa del Cardo Gobbo di Cervia nasce per valorizzare questo prodotto unico perché giunge a maturazione interrato sotto la sabbia marina. Il Cardo Gobbo di Cervia è un cibo per cultori perché viene prodotto in piccole quantità e si gusta solo durante l’inverno. Per godere a pieno il suo sapore il suggerimento è di assaggiarlo crudo, in modo da constatarne la dolcezza e la consistenza croccante. Si può acquistare soltanto nella zona di produzione e nei mercati limitrofi. Il Cardo Gobbo di Cervia fa parte dei prodotti della tradizione agricola cervese, che riserva agli ortaggi di sabbia un posto speciale I produttori di questo prodotto unico ed originale sono pochi, i più organizzati sono l’Azienda Agricola Giuseppe Fiori e l’azienda di Christian e Sabrina Neri L’azienda Agricola Fiori, ha il merito di avere intuito per primo che il Cardo Gobbo di Cervia è un prodotto unico. Oggi si dedica completamente alla produzione di questo ortaggio, tramanda dal 1931 un procedimento di coltivazione ‘a regola d’arte’ secondo procedimenti tradizionali trasmessi da generazioni e che consente al cardo ‘gobbo’ di esprimere tutta la sua bontà. L’azienda si è resa conto che questo ortaggio può essere venduto fresco e tutto l’anno come ottimi prodotti derivati dal Cardo, tipo liquori, sughi e conserve, specialità per i turisti. Christian e Sabrina Neri, conducono l’azienda di cui è titolare la madre, Gioconda Gori, È un’azienda di due ettari – buona parte dei quali in campo aperto e quattromila metri in serra – su cui Christian coltiva ortaggi. Gestisce il cardo oculatamente per tutto l’inverno, le aziende Fiori e Neri scaglionano l’interramento in base ai periodi in cui decidono di portare il prodotto sul mercato. «Questo sistema permette di scaglionare la maturazione del prodotto durante tutto l’inverno, offrendo così continuità di presenza ai clienti». Siamo soddisfatti-dichiara Barbara Monti presidente di Slow Food Ravenna- di avere raggiunto un’intesa con i produttori sulla linea da seguire nel percorso per inserire il Cardo Gobbo di Cervia tra i prodotti dell’Arca del Gusto di Slow Food. Questo è stato il primo passo ma ci sarà ancora molto da lavorare. Il cardo Gobbo di Cervia è un prodotto identitario, un’eccellenza del territorio che va salvaguardata. La mission di Slow Food è quella di avvicinare le persone all’importanza della conservazione della biodiversità alimentare e alla conoscenza di culture e identità locali per cui riteniamo importante la collaborazione con il consorzio Cervia centro e la nostra partecipazione alla festa del Cardo Gobbo di Cervia.

La Vice Presidente di Slow Food Italia Roberta Billitteri- continua Barbara Monti- sarà a Cervia durante la festa del Cardo Gobbo ed,approfittando della sua presenza, è stata convocata una riunione a Cervia della rete Slow Food dell’ Emilia Romagna.