Scontro fra treni: si tenterà di riaprire la tratta in mattinata. Al via un’inchiesta

Si tenterà di riaprire la circolazione lungo la tratta ferroviaria fra Faenza e Forlì in mattinata. Al momento la circolazione dei treni è deviata oppure procede con autobus sostitutivi. Sull’incidente avvenuto domenica sera, poco dopo le 19, invece verrà aperto un fascicolo da parte della magistratura per determinare le cause che hanno portato allo scontro dei due convogli mentre il semaforo lungo la tratta era rosso. Due le ipotesi più accreditate al momento al vaglio, ma non vengono precluse altre strade. Anche perché dovranno essere analizzate le comunicazioni partite dai due treni.