“Alcune considerazioni riguardo ad un articolo uscito nella stampa locale, dove nell’assemblea d’istituto del Polo Tecnico Professionale di Lugo, è emerso che in una battaglia freestyle uno dei promotori ha espresso parole grottesche, intaccando il valore della famiglia e della donna.

È doveroso, anzitutto, prendere le distanze dalle parole indegne: il rispetto è un principio fondamentale, screditare in questa maniera la famiglia e le donne non è educativo, soprattutto in contesti scolastici.

La Preside è consapevole di quello che accade nel suo istituto oppure finge di non vedere?

Il non avere preso le distanze della Dirigente Scolastica la dice lunga sul rispetto che ha per questi valori, ma ciò non ci stupisce dal momento che la Preside considera Schlein come “l’unica in grado di battere le destre al Governo”

Chiediamo una maggiore attenzione al riguardo, è indispensabile selezionare le assemblee in base alle inclinazioni e all’interesse generale degli studenti, ma questo non deve prescindere dai valori fondamentali, dall’educazione che gli alunni devono apprendere e dal rispetto.

Invito pertanto, tutti gli studenti che non condividono questo modus operandi, di proporre attività alternative artistiche, culturali che siano allo stesso tempo rispettose e non sgarbate e fuori luogo, noi come movimento giovanile siamo aperti al dialogo.”

Riccardo Vicari, , politiche giovanili ,FdI , Resp. provinciale ,Gioventù Nazionale