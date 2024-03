Scontro fra due auto poco prima delle 7 di venerdì mattina a Villa Prati, lungo via Canale Destra Inferiore. Ferite tre persone, trasportate in ospedale. Si tratta di un ragazzo e due ragazze. Il giovane era al volante di una Renault Kadjar. Per circostanze al vaglio dei Carabinieri di Lugo, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo. L’auto è andata in testacoda e si è fermata lungo la carreggiata. Alle spalle della Renault è sopraggiunta una Peugeot 208 con a bordo le due ragazze. La conducente non è riuscita ad evitare il veicolo fermo in mezzo alla strada e le due vetture si sono così scontrate. Le conseguenze peggiori del sinistro sono state a carico delle due ragazze, trasportate al Bufalini di Cesena. Il giovane invece in ambulanza ha raggiunto l’ospedale di Ravenna. Complessivamente il 118 ha operato con tre ambulanze e due auto mediche, supportate dai Vigili del Fuoco di Lugo e appunto dai Carabinieri