Un 48enne ravennate e scomparso dal 5 marzo. Era in viaggio a Berlino e dove doveva rimanere per pochi giorni,. Ma dal 5 marzo, primo giorno nella città tedesca, non ha piu contattato la sua famiglia.

Secondo quanto pubblicato da “hi l’ha visto?” Nicola vive a Marina di Ravenna, è altro 1,90 e ha occhi e capelli castani. Ha un tatuaggio sul dorso della mano destra raffigurante uomo con basco. Vestiva un giubbotto blu o color ghiaccio marca “Napapijri”, scarpe “Adidas” verdi, berretto di lana.

Ecco la scheda completa pubblicata su “Chi l’ha visto?”:

“Nicola

Sesso: M

Età:48 (al momento della scomparsa)

Statura: 190

Occhi: castani

apelli: castani

Abbigliamento: giubbotto blu o color ghiaccio marca “Napapijri”, scarpe “Adidas” verdi, berretto di lana

Segni particolari: tatuaggio sul dorso della mano destra raffigurante uomo con basco

Scomparso da: Berlino

Data della scomparsa: 05/03/2024

Data pubblicazione: 12/03/2024

Nicola, 48 anni, vive a Marina di Ravenna. Il 3 marzo è partito per un viaggio di pochi giorni a Berlino. Dalla mattina di martedì 5 marzo non ha dato più sue notizie alla famiglia. Durante l’ultimo contatto telefonico ha raccontato di aver dormito in stazione per un disguido con l’hotel, dove ha pernottato solo la prima notte, poi la telefonata si è interrotta e da quel momento risulta irraggiungibile. Ha bisogno di assumere i farmaci salvavita.”