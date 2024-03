Anche la Bassa Romagna avrà il suo campo di tulipani: ad Alfonsine, nel cuore delle zone duramente colpite dal tornado del 22 luglio 2023, a partire dal 28 marzo si potranno trovare oltre 5000 tulipani di 12 differenti varietà.

La particolarità è che questi fiori sono stati impiantati in un frutteto nel quale sono ancora visibili gli effetti del tornado, creando un effetto scenografico davvero particolare.

Promotore dell’iniziativa è l’azienda agricola RAZ, che anche per la necessità di risollevarsi dal fortunale ha pensato di creare questo angolo di tranquillità. Con paletta e secchiello disponibili sul posto, sarà possibile scegliere e raccogliere i propri tulipani con il loro bulbo per creare composizioni floreali primaverili.

Nelle giornate di sabato e domenica a partire dal 30 marzo sarà inoltre prevista, su prenotazione, la possibilità di godere di un aperitivo o di una merenda sul prato, preparati dall’Home Restaurant FrassoRé.

Per ulteriori informazioni è possibile seguire la pagina “raz_romagna” su Instagram o scrivere a Davide 334-3657214, mentre per prenotare la merenda seguire la pagina “frassore_homerestaurant_” o scrivere a Giulia 349-6249027.