Un altro incidente stradale ha caratterizzato la mattinata di martedì 24 marzo. Ancora un ferito trasportato con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30, a Borgo Montone, in via Einstein. Gravi le conseguenze per un 70enne che, in sella al proprio scooter, si stava recando in ospedale a lavorare. Il mezzo a due ruote, un T-Max si è scontrato con una Volvo che usciva da un parcheggio a lato della strada.