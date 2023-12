Si è insediato giovedì 30 novembre il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Sant’Agata sul Santerno, l’organo di partecipazione civica che vede protagonisti i giovani cittadini del paese. Il consiglio comunale, composto da ragazzi tra i 10 e i 13 anni, ha eletto come sindaca dei ragazzi Alexandra Ghirane vicesindaca Stella Petroncini, mentre la segretaria è Leila Mansab.

All’insediamento erano presenti anche il sindaco Enea Emiliani, la vicesindaca Lilia Borghi e l’assessora Elisa Sgaravato e la referente del progetto Laura Venturi.

Gli eletti del nuovo consiglio sono: Samuel Longo, Gaia Portioli, Mattia Argentiero, Ilenia Guerra (classe 5A), Gabriel Anatrella, Francesca Gemignani, Nathan Casadei Della Chiesa, Maria Maisto (1A), Stella Petroncini, David Bisca Michele, Serena Bertucci (2A), Federico Bertucci, Alexandra Ghiran, Cristian Calabrese, Noemi Orioli (3A), Jacopo Pattuelli, Michelle Gentilini, Noel Hoxha, Domenico Lorusso (1B), Nicolo Minghetti, Leila Mansab, Mattia Longo, Chanel Cavina (2B), Akeel Ali Quadeer, Arianna Lorusso (3B).

Le insegnanti referenti delle classi sono Simona Silvestrini(per la scuola secondaria) e Lorella Rambelli, Elena Morra e Maria Luisa Russi (per la scuola primaria).

Gli incontri del consiglio saranno a cadenza mensile. Ogni seduta sarà un’occasione per esprimere il proprio punto di vista su temi di attualità e di interesse per la loro età sia a livello locale che a livello più ampio, attraverso il progetto unico «Concittadini», in accordo con gli altri Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.