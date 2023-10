E’ stata inaugurata questa mattina la prima “culla per la vita” a Ravenna, nella parrocchia di Santa Maria del Torrione, in via Fiume Montone Abbandonato. Consentirà alle donne in difficoltà di lasciare i bambini in sicurezza nel totale anonimato. E’ la quarta in regione su iniziativa dei Medici Cattolici. Un posto dove lasciare i neonati in sicurezza e nel totale anonimato.