San Valentino di fiori e cioccolato a Ravenna, parlano i commercianti

San Valentino, un giorno romantico da passare in coppia e in famiglia, con gli amici, a casa o fuori. Un giorni di regali anche, dove i fiori e il coccolato sono i protagonisti assoluti.

Il romanticismo nel ravennate non manca e si dimostra anche negli acquisti per questo San Valentino. A Ravenna vincono fiori e cioccolato, come ci racconta la fiorista Rita, situata nel centro città. Non mancano le richieste di rose, fiore simbolo per questo giorno, ma anche tulipani o bouquet colorati. Il bello è che sono tanti anche giovani ad acquistare.

Il cioccolato non delude mai e anche questo San Valentino, la dolcezza del buon cioccolato è stato uno dei regali più gettonati. Elisa ha accolto nel suo negozio persone di tutte le età questo San Valentino, e secondo lei è particolare il fatto che la festa oramai e diventata trasversale, una dimostrazione dell’affetto e dell’amore in tutte le sue forme.