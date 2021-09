Domenica 29 agosto si sono festeggiati i 101 anni della cittadina solarolese Leonilde Pasi, alla presenza dell’Assessore al welfare del Comune di Solarolo Marinella Pirazzini e di molti parenti e amici.

Partecipativa, allegra e interessata ad ogni tipo di argomento, Leonilde – soprannominata Dina – non dimostra assolutamente i suoi anni, sia per l’aspetto fisico che per la lucidità mentale. Abita al primo piano di un edificio in Borgo Bennoli, vive da sola ed è autonoma, tanto che ha raccontato ai presenti che la sera prima del suo compleanno, non riuscendo ad addormentarsi per l’emozione, ha preparato una torta che ha poi offerto agli invitati.

L’Amministrazione comunale di Solarolo rinnova i suoi auguri di buon compleanno alla concittadina, per questo importante traguardo raggiunto.