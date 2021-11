È capitato a tutti di vedere un ponte attraversare una grande distesa d’acqua e di domandarsi come sia possibile progettare e costruire opere del genere. Il medesimo quesito se lo sono posto le classi 3^ B e 3^ C della Scuola Secondaria 1° “Bendandi” di Faenza dell’ Istituto Comprensivo “Faenza – San Rocco” che, sotto la direzione della professoressa di Tecnologia Silvia Dal Prato, promotrice del progetto, hanno dato vita alla 1^ edizione della ” San Rocco – Bridge” , dove gli studenti hanno progettato e realizzato, dando prova di ingegno e intraprendenza, dei ponti costruiti con spaghetti crudi e colla a caldo. I lavori realizzati saranno poi esposti all’interno della scuola, in una mostra che verrà inaugurata alla presenza del sindaco Massimo Isola venerdí 19 novembre 2021.

In questa occasione i ponti verranno valutati, dal punto di vista squisitamente estetico, dagli altri studenti del plesso. La gara sarà vinta dal ponte che otterrà il miglior rapporto carico/peso tra quelli realizzati dagli alunni delle classi partecipanti. È prevista anche una menzione speciale per il ponte capace di sopportare il carico maggiore in assoluto, fino a completa rottura.

Sembra un gioco, ma questo progetto offre agli studenti l’opportunità di modellare i loro progetti di ponti da esempi noti, testare i loro prototipi e modificare i loro progetti. Offre anche l’apprendimento interdisciplinare di concetti basati su STEM.