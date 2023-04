Incontro con l’autore all’ITIP Bucci di Faenza. Gli studenti dell’istituto hanno infatti incontrato, nella giornata di venerdì, Marco D’Ottavi, autore del libro “Rivali”. Il progetto Incontro con l’autore della scuola quest’anno ha puntato l’attenzione sul mondo dello sport.

Marco D’Ottavi, editor della rivista l’Ultimo uomo, nonché scrittore di una delle storie del libro Rivali, letto dai ragazzi durante l’anno scolastico, ha infatti raccontato aneddoti e curiosità su alcune famose coppie di atleti in perenne competizione durante la loro carriera.

Gli studenti delle varie classi che si sono alternate nell’arco della mattinata, hanno avuto modo di capire, tramite le risposte dell’autore alle loro domande, che non necessariamente la rivalità è da vedersi in maniera negativa, e di riflettere sul legame intercorrente tra sport e politica. Al progetto hanno partecipato gli alunni delle classi della sezione Tecnica.

“Grazie dunque a Marco D’Ottavi, per la competenza e la disponibilità dimostrate, da parte degli alunni e di tutti i docenti intervenuti, in particolare della prof.ssa Anna Bruno responsabile del progetto” ha commentato la dirigente scolastica Gabriella Gardini.