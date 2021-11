Sembrano essere coinvolti anche alcuni operatori sanitari nella rete di Green Pass falsi scoperti a Ravenna dopo l’arresto di Mauro Passarini. È la novità emersa in queste ore dopo il sequestro di altri cinque certificati verdi che si vanno ad aggiungere ai 79 già precedentemente sequestrati: sono documenti in mano ad alcune infermiere, un’ostetrica e un medico infettivologo. Un duro colpo morale per il personale sanitario da due anni impegnato a contrastare la diffusione della pandemia.