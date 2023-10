Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, l’Azienda USL della Romagna aderisce all’(H) Open Day organizzato da Fondazione Onda coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale di tutto il territorio nazionale.

Obiettivo dell’iniziativa – giunta alla sua decima edizione e quest’anno dedicata al ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa – è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Le iniziative in Romagna

Nel cesenate, martedì 10 ottobre, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, si terrà l’iniziativa “La Psichiatria: porte aperte per superare lo stigma”: una visita guidata per conoscere e vedere il percorso di cura secondo il modello di umanizzazione delle cure. L’appuntamento è presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi Cura dell’Ospedale Bufalini di Cesena, ingresso Padiglione Piastra Servizi – Blocco C – livello 1. Per partecipare è richiesta la prenotazione via e-mail, entro venerdì 6 ottobre, all’indirizzo: psic.rep.ce@auslromagna.it con oggetto “Open Day Salute Mentale Cesena 2023”, fino ad esaurimento posti. In caso di disponibilità, sarà inviata una e-mail di conferma con le indicazioni utili dell’evento.

Nel ravennate, martedì 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12 all’Ospedale di Lugo – Sala Riunioni Edificio C, Ingresso Viale Masi – si terrà l’iniziativa “Emergenza e resilienza nella Comunità”, con la presentazione di un allestimento fotografico e di un video sul periodo dell’alluvione che ha colpito il territorio romagnolo. Verranno illustrati gli interventi messi in atto dall’Azienda USL e dalle Associazioni nel corso dell’emergenza a tutela della cittadinanza. L’iniziativa che sarà occasione di condivisione del vissuto tra i partecipanti, vedrà la partecipazione di tre psicologi del Centro Salute Mentale (CSM) e degli autori del servizio fotografico. La partecipazione è gratuita ed il numero di partecipanti è di 15 posti.

Nel riminese martedì 10 ottobre, dalle ore 13 alle ore 15, si terrà l’iniziativa “Alimentazione e Psiche”: i professionisti incontrano i cittadini per affrontate le tematiche inerenti al rapporto tra cibo, corpo e mente. L’appuntamento è nella Sala riunioni del Centro Salute Mentale (CSM), via Settembrini 2, padiglione Stampa, Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al recapito 0541/705768, entro venerdì 6 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13; il servizio di prenotazione resterà attivo fino all’esaurimento dei posti disponibili n.20 partecipanti.

Tutte le iniziative con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione Onda, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim Italia, Janssen Italia, Otsuka Pharmaceutical Italy e ROVI Biotech, con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Fondazione Progetto Itaca, Sinpf -Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, Sip – Società Italiana di Psichiatria, Sipg- Società Italiana di Psichiatria Geriatrica e con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera.