Il 28 settembre, alle ore 10.00, nella Sala Ragazzi della Biblioteca Comunale, in via Godo Vecchia 10, riprendono le letture del sabato mattina a cura del “Gruppo di lettori volontari” di Russi.

Le letture sono rivolte ai bambini (età consigliata dai 3 anni) e ai loro genitori. Non occorre iscriversi, la partecipazione è libera e gratuita e in dettaglio gli incontri in programma da settembre a dicembre sono: il 28 settembre, 26 ottobre, 30 novembre e 21 dicembre, sempre allo stesso orario.

Per informazioni, rivolgersi alla Biblioteca Comunale in Via Godo Vecchia, 10 a Russi o telefonare al numero 0544 587640 o ancora scrivere alla mail ravru@sbn.provincia.ra.it