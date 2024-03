Roberta Bravi è la terza candidata a sindaco di Lugo. Bravi rappresenterà “Per la buona politica”, il polo composto da Italia Viva e Azione e la lista Lugo Civica. Una terza alternativa alla candidata del centrosinistra Elena Zannoni e a Francesco Barone, sul quale dovrebbe convergere il centrodestra, o almeno alcuni partiti. E proprio col centrodestra alle scorse elezioni era alleata “Per la buona politica”, di cui Bravi è capogruppo uscente in consiglio comunale. Quarant’anni da compiere, Bravi è dirigente per la Gestil, azienda di prodotti per la persona