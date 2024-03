Al via “Vetrine consapevoli”, l’iniziativa promossa da Spasso in Ravenna e Associazione Progetto Endometriosi

E’ stata presentata oggi l’iniziativa promossa da Spasso in Ravenna “Vetrine consapevoli” in collaborazione con A.P.E., Associazione Progetto Endometriosi. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la cittadinanza e coinvolgere i titolari degli esercizi commerciali che allestirano le vetrine con materiale informativo, al fine di contribuire nella diffusione delle informazioni sull’Endometriosi, malattia infiammatoria cronica tutt’ora poco conosciuta ma che, si stima, colpisce circa il 10% della popolazione femminile in età fertile.

Il comitato sorto per contribuire alla promozione del centro storico di Ravenna grazie all’impegno dalle quattro associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, oggi punto di riferimento per oltre 150 esercenti della città ad esso affiliati.