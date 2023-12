Un camionista è deceduto questa mattina in uno dei parcheggi del porto di Ravenna. Secondo le prime informazioni l’uomo stava aspettando il turno per entrare in una delle aziende portuali, quando all’improviso si è sentito male accasciandosi a terra.

Il primo aiuto hanno tentato di darlo alcuni colleghi presenti, che hanno subito allertato anche il 118, ma all’arrivo i sanitari hanno potuto solo costatare il decesso del camionista.