Rivoluzionati i servizi di Caritas a sostegno di senzatetto e persone in difficoltà. L’associazione cerca volontari

Con le disposizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus, è stato rivoluzionato a Faenza il servizio nei confronti delle persone senza fissa dimora, delle famiglie in difficoltà e nei confronti di tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto economico per pagare affitti o bollette. Attualmente sono una ventina i senzatetto accolti nelle strutture della Caritas diocesana, fra la sede del centro d’ascolto e le sedi periferiche. L’organizzazione degli spazi è tale da non creare assembramenti ma se le richieste d’aiuto dovessero aumentare, si stanno valutando ulteriori sistemazioni. L’accoglienza non è stata sospesa poiché potrebbe significare un aumento del carico sanitario e del rischio di contagio sia per gli stessi senzatetto, sia per la collettività. Di contro, però, a molti volontari è stato chiesto di rimanere a casa. In particolare ai volontari sopra i 65 anni, la categoria più a rischio in caso di infezione da Coronavirus, e a tutti coloro che presentano sintomi influenzali. Al loro posto sono intervenute in aiuto altre realtà cattoliche e i giovani dell’associazione cattolica e dei gruppi scoutistici.

Tuttavia la Caritas ha rivolto a tutta la popolazione un appello per poter aver sempre persone a disposizione a garantire il servizio (chi volesse offrire il proprio aiuto può contattare il centro d’ascolto allo 0546680061 oppure inviare una mail a accoglienza@caritasfaenza.it oppure telefonare al 328-3913977)