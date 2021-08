È stata ritrovata Ghizlane Ouaqqa, la ragazza di origini marocchine scomparsa dopo essere stata vista per l’ultima volta sulla spiaggia di Punta Marina in compagnia di amici. La giovane, 21 anni, di origini marocchine, residente in provincia di Mantova, è stata rintracciata in una località fuori provincia.

Le indagini sono state portate avanti dai Carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Cristina D’Aniello e seguite da una task force in Prefettura (che ha visto il coinvolgimento anche dei Vigili del Fuoco).

Tuttavia sono ancora in corso le indagini per capire come la ragazza sia riuscita a volatilizzarsi dalla spiaggia di Punta Marina mentre era in compagnia di amici. Nelle prossime ore dovrebbe anche tenersi un interrogatorio con la giovane).