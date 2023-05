Castel Bolognese – GGIORNAMENTO ORE 24.00

Via Biancanigo, Via Marzari, via Giovanni XXIII si stanno allagando.

Non scendere negli scantinati e portarsi ai piani alti.

In caso di emergenza chiamare 115.

Salire ai piani alti

SOTTOPASSI VIA CANALE E VIA CASANOLA CHIUSI PER ALLAGAMENTO IN CORSO